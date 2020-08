Incidente stradale finisce in sparatoria: uomo gambizzato

VOLLA – Incidente stradale finisce in sparatoria. I fatti sono avvenuti nella notte tra il 15 e il 16 agosto a Volla, in provincia di Napoli.

L’incidente da cui è partito il litigio è avvenuto all’incrocio tra via Ariosto e via Alfieri, quartiere Caravita, al limite col comune di Cercola. I due conducenti, entrambi praticamente illesi, hanno avuto una discussione accusandosi a vicenda per lo scontro tra le automobili. Poi uno dei due, un ragazzo, si è allontanato per ritornare poco dopo insieme ad un amico, un coetaneo, a bordo di uno scooter. E ha cominciato a sparare, puntando l’arma contro l’altro, che nel frattempo era ancora nei pressi dell’incrocio. Ha esploso diverse pallottole e si è dileguato insieme al complice. Uno dei proiettili ha raggiunto il 53enne alla gamba sinistra.

L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale del Mare; la pallottola si è conficcata nella tibia ma non ha causato ferite gravi, per il 53enne prognosi di 15 giorni. Sul luogo degli spari sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata che si sono occupati dei rilievi. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica per arrivare all’identificazione dei responsabili, che vivrebbero non troppo distante dal luogo dell’incidente.

