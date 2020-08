Incidente sull’Autostrada A1, camion si ribalta: si registrano code di 10 Km

ROMA/ NAPOLI – Sull’A1 Roma-Napoli, per un incidente, si registrano code di 10 km tra il bivio con l’A30 Caserta-Salerno e Capua in direzione Roma.

Sulla A1 Milano-Napoli tra Caserta Nord e Capua, in direzione di Roma, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per il ribaltamento della motrice di un camion all’altezza del km 728. Ci sono 10 km di coda in aumento tra il bivio con la A30 Caserta-Salerno e Capua. Il traffico scorre su due corsie di cui una in deviazione sulla carreggiata opposta per consentire il completamento delle operazioni di ripristino.

A chi è in viaggio verso Roma consigliamo di uscire a Caserta nord, prendere la SS7 via Appia in direzione di Santa Maria Capua Vetere, poi al bivio con la SS6 via Casilina seguire le indicazioni per Roma fino a Capua dove si può riprendere l’autostrada A1 Milano-Napoli. Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. Entrata consigliata verso Roma: Capua. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Caserta Nord.

