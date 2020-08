Incidente sull’Autostrada A30: otto auto coinvolte e 4 feriti

CASERTA / SALERNO – Incidente stradale sull’Autostrada A30 Caserta-Salerno, nel tratto compreso tra Nola e il bivio con l’Autostrada A1, in direzione di Caserta.

Il maxi incidente è avvenuto questa mattina e ad essere coinvolte sono 8 automobili e le persone ferite sono 4. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Intervenuti anche il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e agli agenti della Polizia Stradale, che si sono adoperati per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e per determinare l’esatta dinamica dell’incidente, ancora poco chiara. Per lungo tempo, per consentire proprio le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso ed è stato riaperto soltanto da poco; questo ha provocato moltissimi disagi alla circolazione automobilistica, visto che i registrano 8 chilometri di coda. Da quanto si apprende, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni di salute.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK