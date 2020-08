Incontro in Prefettura, a Napoli e provincia più controlli tra le 18 e le 6

NAPOLI – A Napoli e provincia più forze dell’ordine e agenti delle polizie locali in strada per intensificare i controlli anti Covid-19. E’ quanto deciso nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi oggi in Prefettura.

Durante la riunione sono state esaminate le ulteriori prescrizioni introdotte dall’ordinanza emanata lo scorso 16 agosto per contrastare l’epidemia da Coronavirus. Nello specifico è stato disposto di incrementare le aliquote di personale impiegato nelle relative attività di controllo, specie nella fascia oraria individuata dall’articolo 1 dell’ordinanza del ministro della Salute, quella cioè compresa tra le ore 18 e le ore 6.