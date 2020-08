Ischia, controlli a tappeto su tutta l’isola: un arresto

ISCHIA – Il Comando provinciale di napoli ha predisposto servizi di controllo straordinari a tappeto durante il weekend in tutte le zone maggiormente caratterizzate della presenza di persone. E’ la volta di Ischia dove i Carabinieri della locale compagnia insieme a quelli del 7° Nucleo Elicotteristi di pontecagnano e del nucleo cinofili di sarno hanno controllato le strade della città con l’obiettivo di reprimere e prevenire i reati.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia ischitana con i colleghi dell’unità cinofila antidroga hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un cameriere 25enne di ischia già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione ed hanno trovato un sacchetto di plastica con all’interno 112 grammi di marijuana. Rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione, un trita erba e materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

I carabinieri della stazione di ischia hanno denunciato un uomo originario del marocco per ingresso illegale nel territorio nazionale. Denunciato anche un uomo che si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e segnalate 4 persone alla prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente. Non sono mancati i controlli agli esercizi commerciali e alle aree di movida per verificare il rispetto selle norme anticovid.

Durante i controlli sono state identificate 279 persone e sono stati controllati 153 veicoli.