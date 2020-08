Litigano, vanno via di casa e lasciano il cane in balcone: muore dopo 4 giorni





CALTANISSETTA – L’episodio è accaduto a Caltanissetta, in Sicilia, dove è morto la scorsa notte un cane di razza pinscher che era stato lasciato fuori al balcone per 4 giorni, in seguito ad una brutta lite di coppia che aveva spinto un uomo ed una donna, padroni del cane, a decidere di lasciare casa. In particolare, l’uomo era stato costretto a lasciare l’abitazione, mentre la donna aveva optato per l’allontanamento di sua spontanea volontà. Tuttavia la vicenda ha portato i due a decidere di lasciare da solo il loro piccolo compagno a quattro zampe, che non ha retto le alte temperature degli ultimi giorni stando segregato nello spazio limitato del balcone.

Ad accorgersi delle condizioni orribili in cui era stato lasciato l’animale è stato il vicino di casa della coppia, che ha immediatamente contattato i vigili del fuoco. Questi ultimi sono arrivati poco dopo insieme alla polizia e un veterinario ma il pinscher, che era visibilmente disidratato, non ce l’ha fatta. Adesso i proprietari saranno denunciati per maltrattamento di animali.