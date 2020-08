By redazione

C’è preoccupazione per le ferite riportate dal piccolo





MONDRAGONE/NAPOLI – Paura a Mondragone dove ieri mattina, 8 agosto, un bimbo di appena 3 anni è caduto dal letto rimanendo gravemente ferito. Il piccolo è ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli.

L’incidente – come riportato da Caserta Occhio Notizie, è avvenuto intorno alle 8 a Mondragone, precisamente in via Domiziana, zona Levagnole. Il piccolo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta. Necessario il ricovero nell’ospedale Santobono di Napoli.