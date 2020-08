Lorenzo muore ad appena 15 anni: lottava da tempo contro la leucemia

By redazione

BRESCIA – Lutto a Roncadelle, in provincia di Brescia, la scomparsa di Lorenzo Chiarini, stroncato dalla malattia a soli 15 anni. Il ragazzo, che lascia nel dolore mamma Daniela e papà Francesco, ha lottato per circa un anno contro la leucemia, con coraggio e senza mai perdere il sorriso. Un giovanissimo guerriero che, purtroppo, alla fine ha dovuto arrendersi a un terribile nemico che se l’è portato via troppo presto.

Lorenzo era un grande appassionato di motocross e, nelle scorse settimane, aveva ricevuto anche la visita e il sostegno del lumezzanese Alessandro Botturi, storico campione e vincitore della Parigi-Dakar.

L’ultimo addio alle 16 di ieri, sabato 8 agosto, nella chiesa parrocchiale del paese. Oltre ai genitori, ne piangono la scomparsa gli adorati nonni Vincenzo con Fausta e Angelo con Gabriella. I familiari hanno chiesto di non mandare fiori, ma, piuttosto, di fare una donazione all’AIL di Brescia (IBAN: IT84Q0511611 2000 0000 0058 519).

