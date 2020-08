Lotta agli abusivi: sequestrate oltre 2000 cover per cellulari

NAPOLI – Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Chiaia hanno notato un carrello espositore allestito con diversi accessori per cellulari che era stato lasciato al centro della strada.

Poco dopo, i poliziotti sono stati avvicinati da un ambulante che ha dichiarato di esserne il proprietario; in seguito agli accertamenti effettuati la merce esposta, 2070 cover e 188 pellicole per cellulari, di cui l’uomo non ha saputo indicare la provenienza, è risultata sprovvista di qualsiasi codice identificativo e, per tale motivo, sottoposta a sequestro.

L’uomo, un 45enne del Bangladesh, è stato sanzionato perché privo delle autorizzazioni alla vendita per tale tipo di articoli e perché la merce è risultata non conforme alla normativa europea.