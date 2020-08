Lutto a Melito: è morta Angela, figlia di Mario Trevi

MELITO DI NAPOLI – Grave lutto a Melito per la morte di Angela Capozzi. La donna aveva 54 anni ed era la figlia di Agostino Capozzi, conosciuto come “Mario Trevi” (nella foto). Lo storico interprete della canzone napoletana, oltre che attore teatrale, è anche lo zio del cantante Gianluca Capozzi, cugino di Angela. La notizia è stata resa nota sui social attraverso numerosi post. Non sono note le cause della morte, se si sia trattato di un decesso improvviso o se Angela fosse affetta da una malattia. Anche Nino D’Angelo si è unito al dolore della famiglia.

Questo il post su Facebook di Bernardino Tuccillo, già Sindaco di Melito negli anni ’90:

“Mi stringo al mio amico Agostino Capozzi, Mario Trevi , vanto della nostra Melito e della cultura e musica partenopea per la prematura scomparsa della adorata figliola Angela❤🙏, un abbraccio fraterno a te e ai tuoi cari, Maestro!”.