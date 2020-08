Lutto nel napoletano: Simona muore a 37 anni, era diventata mamma da pochissimo

La donna, che lavorava come cuoca, ha lasciato un vuoto immenso in chi la conosceva. Domani i funerali





QUARTO FLEGREO – Lutto a Quarto per la morte di Simona Baldoni. La donna era sposata ed era diventata madre da meno di un mese, aveva avuto una figlia. Simona, che lavorava come cuoca, è deceduta a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo. I funerali della donna, che aveva soltanto 37 anni, si svolgeranno nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Quarto, alle 11:30.

Il social network Facebook è stato letteralmente inondato di messaggi di affetto e cordoglio per una morte che ha lasciato una profonda ferita in chi conosceva Simona.

“Alle nostre risate – scrive Luna, che posta anche un breve video in suo ricordo – alle nostre chiacchierate, ai tuoi sorrisi, al tuo buonumore, ai tuoi messaggi di notte inoltrata, ai nostri tvb, alla felicità che abbiamo avuto quando hai visto la tua piccola, alle nostre serate piene di gioia! ❤️Buon viaggio Simona Baldoni ❤️”.

“Sarai sempre nei miei pensieri – scrive Ciro – Ora sei lassù insieme al mio piccolo angioletto e so che te ne prenderai cura e lei avrà cura di te… Mi mancherai tanto… Ma veramente tanto❤️”.

“Simona – scrive Monica – sapere tutto ciò da lontano è una lama nel cuore… non ci sentivamo da un po’ è vero, abitavamo così lontane, ma nonostante siano passati 11 anni dalla nostra conoscenza e anche se ci siamo viste una volta soltanto in questa vita, io non ti ho mai dimenticata! Quante volte ho sfogliato le nostre foto insieme e pensato a quanto sarebbe stato bello rivederci… grazie per aver condiviso qualche istante insieme a me. Un bacio immenso a te, stella luminosa, brillavi e continuerai a farlo perché nessuno ti potrà dimenticare mai… ❤️💜😢😢”.

IL MANIFESTO FUNEBRE: