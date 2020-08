Maltempo a Napoli, chiusi tutti i parchi e stop agli eventi

By Emanuela Condè

L’allerta meteo a partire dalle 6 di domani mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali





NAPOLI – Chiusura di tutti i parchi cittadini e rinvio di iniziative culturali ed eventi previsti in quelle sedi: è la decisione assunta dal Comune di Napoli per domani, alla luce dell’allerta meteo di livello giallo emanata dalla Protezione civile regionale.

L’allerta meteo a partire dalle 6 di domani mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali nella piana campana, a Napoli, nelle isole, nell’area vesuviana, in penisola sorrentino-amalfitana, su i monti di Sarno e Picentini, a Tusciano e nell’Alto Sele, nella piana del Sele e in alto Cilento, lungo il Tanagro e nel basso Cilento.

Previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensita’. Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidita’ di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.