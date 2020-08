Mugnano, Gennaro Ruggiero candidato sindaco per il centrodestra: apre il comitato elettorale

MUGNANO – Il candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra a Mugnano è Gennaro Ruggiero, esponente di Fratelli d’Italia intorno a cui si sta costruendo un progetto di alternanza all’attuale amministrazione Sarnataro. Stamattina la presentazione nel nuovo comitato elettorale, al civico numero uno di piazza Municipio, proprio di fronte la casa comunale.

Ruggiero ha incontrato amici e colleghi di partito accogliendo a Mugnano Francesco Lollobrigida, deputato e capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, e Andrea Del Mastro, che del partito di Giorgia Meloni è il commissario provinciale, ruolo per altro già ricoperto proprio dal nuovo candidato sindaco. Con loro Michele Schiano, consigliere regionale in carica che si ricandida per un nuovo mandato tra i banchi dell’assise campana.

Diversi anche gli esponenti locali e regionali che non hanno voluto far mancare il proprio sostegno a Ruggiero, tra questi il sindaco di Melito Antonio Amente. La corsa alla fascia tricolore entra dunque nel vivo, anche se Ruggiero non ha ancora sciolto le riserve su tutte le liste che comporranno la sua coalizione. In attesa di capire cosa si deciderà sul versante opposto, dove con tutta probabilità lo sfidante sarà il sindaco uscente Luigi Sarnataro.