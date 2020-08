Mugnano, ossa in un terreno nei pressi della circumvallazione: resti di uomini uccisi

MUGNANO DI NAPOLI – Frammenti di ossa umane sono stati trovati in un terreno agricolo a Mugnano, nei pressi di via Pietro Nenni. Sul posto, per le operazioni di scavo e per le verifiche del caso, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Marano, guidati dal capitano Gabriele Lo Conte, e la Scientifica, oltre al medico legale.

Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di ossa appartenenti a persone uccise nell’ambito di in crimine commesso nel 2009 nell’ambito di un regolamento di conti tra cosche criminali. Le ossa sarebbero state trovate su indicazioni dei legali di alcuni appartenenti a clan camorristici.

