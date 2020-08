By redazione

L’amico che viaggiava con lui è ancora in gravi condizioni

Muore a 24 anni in un incidente: domani l’ultimo saluto a Valentino Joseph





AVELLINO – Si terranno domani nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Avellino i funerali di Valentino Joseph Buonfino, il ragazzo di 24 anni morto in un tragico incidente stradale avvenuto in Calabria. Intanto Leonardo, l’amico di Joseph rimasto coinvolto nel tragico impatto, resta ricoverato in gravi condizioni, presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro, nel reparto di terapia intensiva.

Da chiarire la dinamica dei fatti: secondo una prima ricostruzione, i due giovani si trovavano a bordo dell’auto, guidata da Valentino, quando la vettura ha sbandato e urtato contro l’argine della galleria, schiantandosi contro la parte posteriore di un autobus di linea Puglia-Sicilia.

Sul posto è giunto il 118: Valentino è morto in ambulanza mentre Leonardo è stato trasferito all’ospedale lucano di Policoro. Il 23enne, che ha riportato diverse fratture ed è attualmente in prognosi riservata.

