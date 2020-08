By redazione

Napoli, 49enne arrestato per estorsione: dovrà scontare oltre 6 anni di carcere





NAPOLI – Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato in via Pietro Trinchera Michele Dionisio, 49enne napoletano destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dovendo espiare 6 anni e 4 mesi di reclusione per estorsione.

Inoltre, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Casciari al Pendino, hanno controllato una persona ed hanno accertato che si era allontanata dal proprio domicilio dove è sottoposta alla misura della detenzione domiciliare per furto e ricettazione.

G.R., 25enne napoletano, è stato denunciato per evasione e ricondotto presso il suo domicilio.