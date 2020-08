Napoli, associazione a delinquere, lesioni personali e rapina: due arresti

NAPOLI – Ieri gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato in via A.C. De Meis Ciro Ioele, 48enne di Cercola, e lo hanno arrestato perché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti il 23 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo poiché condannato a 5 anni, 7 mesi e 2 giorni di reclusione per associazione per delinquere e lesioni personali.

Inoltre, stamattina i poliziotti hanno rintracciato in via Al Chiaro di Luna, presso l’abitazione di una persona e nascosto in un armadio, Francesco Pietri, 20enne napoletano, e lo hanno arrestato perché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti il 14 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in quanto condannato a 5 anni, 9 mesi e 19 giorni di reclusione per rapina e furto.