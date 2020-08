Napoli, la denuncia: “Ambulanza del 118 presa d’assalto dalla folla”

NAPOLI – Ambulanza del 118 presa d’assalto da una folla di extracomunitari. E’ accaduto ieri sera a Napoli. La denuncia arriva dalla pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che scrive quanto segue:

“Questa notte alle 3:45 viene presa d’assalto l’ambulanza 118 INDIA di incurabili da una folla di extracomunitari, il personale era intervenuto a piazza bellini per un giovane di colore con agitazione psicomotoria causata probabilmente da assunzione di sostanze stupefacenti, aggressioni verbali e materiali verso le quali i sanitari non hanno potuto fare altro che proteggere il paziente in attesa dell’equipaggio di tipo MIKE . l’autista della postazione Incurabili ha dovuto proteggere l’equipaggio del Chiatamone mentre caricava il paziente. Contusioni ed escoriazioni per l’autista di Incurabili che si fa refertare in pronto soccorso.