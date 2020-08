Il Napoli chiude in bellezza: al San Paolo é 3-1 alla Lazio

Al San Paolo il Napoli chiude il suo campionato con una vittoria. Immobile eguaglia il record di Higuain. Infortunio per Insigne, in forte dubbio per Barcellona. Callejon, addio dopo sette stagioni





NAPOLI – Finisce con una vittoria la stagione più travagliata del Napoli di questi ultimi anni. La vittoria per 3:1 contro la Lazio, per quanto possa aver dato quel briciolo di soddisfazione non puo´cancellare un´intera stagione costituita da rimpianti.

La vittoria contro la Lazio serviva, se non altro, a testare la squadra in vista dell´appuntamento clou di fine stagione, contro il Barca di Messi. Impegno attendibile, quello contro la squadra di Inzaghi, ma fino ad un certo punto: i biancocelesti non avevano nulla da chiedere al loro già eccellente campionato, che li ha visti, contrariamente al Napoli, protagonisti ed in lizza per la vittoria del titolo fino a poche giornate dalla fine.

L´unico vero motivo d´impegno era riuscire a far segnare a Immobile i gol necessari a battere il record di Gonzalo Higuain. Impresa riuscita ma a metà: il centravanti di Torre Annunziata é riuscito “soltanto” ad eguagliare il record dell´argentino ma non a superarlo. 36 gol restano tanta roba, ci mancherebbe altro.

L´altro lato della medaglia vedeva, invece, un Napoli che avrebbe dovuto impedire la segnatura di Immobile, in previsione del Barcelona, allorquando sarà Messi, e non solo lui, l´avversario da tenere a freno. Da questo punto di vista, quello difensivo, anche stavolta il Napoli ha steccato, pagando una fase difensiva ancora troppo fragile, come lo é stata per larghi tratti della stagione.

A Barcelona servirà, invece, il Napoli apprezzato nel secondo tempo contro la Lazio: veloci, reattivi e capaci di orchestrare trame offensive di un certo lignaggio. Succede quando tutti gli interpreti sono “nella partita” e nella giornata giusta.

Sembra strano detta in questo modo, ma la ragione principale del deludente campionato azzurro sta proprio nella discontinuità dei suoi interpreti di spicco; i riferimenti sono ovvi ed abbastanza scontati. Calciatori di spessore e caratura europea come Koulibaly, Manolas, Ruiz, Milik, Insigne e Callejon,(giusto per citarne qualcuno) hanno offerto un rendimento deludente ed il settimo posto in classifica é la migliore fotografia di quanto (non) visto in questi mesi. Senza dimenticare Ancelotti, il vero deus ex-machina del disastro partenopeo.

A proposito di Callejon: lo spagnolo ha disputato, con ogni probabilità, la sua ultima partita al San Paolo. A prescindere da quest´ultima stagione, in questi sette anni di militanza in azzurro, il numero 7 di Motril si é sempre distinto per impegno e dedizione. Calleti avrebbe meritato un commiato più adeguato, con un San Paolo gremito, che tante volte ha esultato ai suoi gol. Di sicuro, José Maria sarà un calciatore impossibile da sostituire, per la sua personale intepretazione del ruolo.

Chi invece resta é Lorenzo Insigne, ma in dubbio per Barcelona. L´infortunio patito nei minuti finali contro la Lazio é un mix di sfortuna e di ingenuità da parte di Gattuso, che avrebbe potuto gestire fare qualcosa di più sulla gestione della formazione, sia iniziale che a partita in corso.

Certo, parlarne a fatti avvenuti é fin troppo semplice, ma resta il dubbio che, in una partita che, in fin dei conti, non aveva alcun significato, il mister avrebbe dovuto e potuto salvaguardare i calciatori più importanti, in vista del big-match del Camp Nou.

Si spera che, quantomeno, Gattuso abbia avuto le risposte che cercava da questa partita, e che gli azzurri siano pronti a lanciarsi in un´impresa titanica per entrare nella storia di questa società. Per quanto riguarda il campionato, arrivederci a Settembre, dopo la breve pausa estiva, sperando in un Napoli protagonista e all´altezza di traguardi ambiziosi. Nel frattempo, mente e cuore saranno in Catalogna, sperando che l´ultima partita della stagione sia sempre quella dopo. Suerte!

