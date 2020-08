Nuovo decesso Covid in Campania: morta 73enne contagiata da badante rumena

CASERTANO – Altro decesso legato al Coronavirus in territorio casertano: una donna di 73 anni, che era ricoverata al reparto di Rianimazione dell’ospedale Covid di Maddaloni, non ce l’ha fatta. La donna era risultata positiva 10 giorni fa, dopo essere stata a contatto con la badante di origini rumene, anch’essa risultata positiva. In seguito a quel contagio, insieme all’anziana erano risultate affette da contagio altre 4 persone. Il decesso della donna costituisce l’unico decesso in tutta la Regione registrato nella giornata di ieri.

“La signora, 73enne, era stata contagiata dalla badante – ha dichiarato il direttore sanitario dell’Asl casertana Pasquale Di Girolamo – Era stata ricoverata perché aveva già delle patologie prima di essere infettata dal virus del Covd 19. Purtroppo però, come spesso accade in queste circostanze, le condizioni della paziente erano peggiorate, ragion per cui la decisione dell’equipe medica di ricoverarla nel reparto di Terapia intensiva, fino a quando poi purtroppo si è verificato il decesso”.

Intanto, nell’ambito del territorio in questione, continua a crescere il numero di contagi a Villa Literno, tutti migranti. “Continueremo i controlli come già stiamo facendo da quando sono emersi i casi dei primi sette migranti – continua Di Girolamo – La comunità viene sottoposta a screening puntualmente. Così anche le figure del personale che lavora nella struttura alberghiera dove risiedono”.