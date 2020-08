Omonimie tra i candidati a Giugliano: Antonio Dell’Aquila non è l’ex consigliere di Forza Italia

GIUGLIANO – Record di candidati a Giugliano, ben 760 distribuiti in 25 liste a sostegno dei candidati sindaco. Naturale, dunque, che ci sia molta confusione sui nomi. Tra i diversi casi di omonimia c’è quello di Antonio Dell’Aquila, candidato con i Repubblicani Democratici.

Non si tratta dell’ex consigliere comunale e capogruppo in consiglio per Forza Italia, eletto con l’amministrazione Pianese. L’avvocato Dell’Aquila ha ricevuto in queste ore diverse chiamate in merito ed ha affidato a noi il compito di fare chiarezza smentendo le voci di una sua ipotetica candidatura.