Paura in città: bimbo in bici investito da un’auto





MARCIANISE – Spaventoso incidente ieri sera a Marcianise, nel casertano. Un bambino di 11 anni è stato infatti trasportato in ospedale dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente – come riporta edizionecaserta.it – è avvenuto in via Alessandria: il piccolo stava rientrando a casa in bici quando è avvenuto l’impatto con l’auto. Il primo a prestare soccorso è stato proprio il conducente del veicolo che si è immediatamente fermato e ha chiamato il 118.

La preoccupazione maggiore riguardava una ferita alla testa che il piccolo si sarebbe procurato dopo la caduta sull’asfalto. Un’ambulanza lo ha condotto al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa; per fortuna le sue condizioni sembrano meno gravi di quanto inizialmente temuto. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale.