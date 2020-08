Paura nel napoletano: uomo rapinato a mano armata mentre fa jogging

By Alessandra Chianese

PORTICI – Attimi di paura a Portici: intorno alle 6 di questa mattina, un uomo è stato rapinato del suo borsello mentre stava facendo jogging. E’ stato bloccato mentre percorreva la strada che lo conduceva direttamente al molo.

Ricostruita la dinamica dei fatti grazie alla testimonianza della vittima: il rapinatore la ha minacciata, puntando un’arma al volto per farsi consegnare il borsello con soldi e documenti. Ottenuto il bottino, è fuggito in sella a uno scooter.

L’uomo si è recato in caserta per denunciare quanto accaduto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri.

