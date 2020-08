By redazione

Paura nell’aversano: cane morde giovane ciclista, corsa in ospedale





FRIGNANO – Paura in strada nell’aversano nel pomeriggio di ieri, quando un giovane di 26 anni è stato morso mentre percorreva via Fratelli Cairoli a Frignano. Il 26enne era in sella alla sua bici, quando un cane randagio lo ha rincorso.

L’animale – come riporta edizionecaserta.it – è riuscito a raggiungerlo e gli ha dato un morso alla gamba destra. Il giovane è riuscito a chiedere aiuto ed è stato trasportato all’ospedale Moscati di Aversa, dove il personale medico gli ha fornito le cure del caso.