Pic-nic di Ferragosto finisce in rissa, lite tra famiglie: una persona in ospedale





AVELLINO – Pic-nic di Ferragosto si trasforma in rissa. E’ accaduto nella zona del parco pubblico ad Atripalda, in provincia di Avellino. Due gruppi familiari hanno iniziato a discutere animatamente. Poi alcuni di loro sono passati alle vie di fatto.

Sono volati pugni, schiaffi e calci. Si sono vissuti forti momenti di apprensione, fino a quando non sono intervenute sul posto le forze dell’ordine che hanno riportato la calma. Una persona è comunque finita in ospedale per le ferite riportate durante la zuffa. Ora si indaga per accertare i fatti ed eventuali responsabilità. Non sono da escludere provvedimenti consequenziali.

