Picchia la moglie e accoltella il vicino di casa: arrestato

CASERTA – In San Marcellino (CE), i Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta (CE) hanno proceduto all’arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, di un quarantatreenne albanese, in italia senza fissa dimora.

L’uomo, dopo aver picchiato e minacciato di morte con un coltello da cucina la moglie convivente, si è scagliato violentemente contro un suo connazionale, vicino di casa che era intervenuto per sedare la lite tra i coniugi.

Quest’ultimo è stato attinto da diversi fendenti all’addome.

I militari dell’Arma, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’aggressore ancora in possesso del coltello, mentre stava tentando di fuggire a bordo di un’autovettura in uso. Sul posto è altresì intervenuto personale medico del servizio 118 che ha riscontrato i feriti affetti, rispettivamente, la donna, da trauma contusivo al capo, al naso e ferita lacero contusa al lobo auricolare sinistro, contusioni e contusioni multiple all’addome, mentre l’uomo da ferite da taglio superficiali alla regione emitorace destra e all’addome.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro.

L’aggressore è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA

