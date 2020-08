By redazione

Il 35enne lo faceva da tempo ma la donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo

Punta il coltello contro la madre: “Dammi i soldi per la droga”. Arrestato a Napoli





NAPOLI – Ha puntato il coltello da cucina contro la madre per estorcerle denaro e acquistare droga. Lo faceva da tempo ma la donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo. Questa volta le cose sono andate diversamente: la vittima, terrorizzata, ha approfittato di un attimo di distrazione del figlio per allertare il 112.

L’uomo, un incensurato 35enne napoletano del quartiere Stella, è stato sorpreso dai carabinieri della locale stazione ancora con l’arma in pugno.

Quando ha consegnato spontaneamente il coltello, il 35enne è finito in manette ed è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

Dovrà rispondere di estorsione.

