Reggia di Caserta, cavallo utilizzato per il trasporto dei turisti muore sotto il sole

CASERTA – Choc alla Reggia di Caserta nel primo pomeriggio di oggi. Un cavallo utilizzato per il trasporto dei turisti è deceduto davanti ai presenti a causa del caldo asfissiante. L’animale si è sentito male ed è morto in pochi secondi. La notizia è stata diffusa sui social da un volontario dell’Enpa che, su facebook, ha scritto quanto segue:

«Reggia di Caserta, poco fa… Nonostante il caldo, i cavalli continuano a salire e scendere a pieno carico, trainando carrozzelle e trogloditi. Uno di loro oggi non ha più resistito e poco fa si è accasciato in terra. È morto. Ora verrà presto sostituito come si sostituisce un bus per turisti, era quello il suo utilizzo. Quando fate una scelta, assicuratevi di non arrecare sofferenze agli altri, animali inclusi».

Sull’animale verrà effettuata l’autopsia. L’area è stata transennata per consentire il recupero della carcassa.