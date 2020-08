Rissa sul litorale domitio: 19enne accoltellato, feriti anche due suoi amici

By redazione

BAIA DOMIZIA/PORTICO DI CASERTA – Tragedia sfiorata ieri sera nel casertano dove un giovane è stato ferito durante una rissa. Ha 19 anni ed è di Portico di Caserta il ragazzo accoltellato questa notte alle tre a Baia Domizia. Il giovanissimo è rimasto ferito a seguito di una rissa avvenuta all’altezza del bar Guaranise.

G. T. – queste le sue iniziali, come riportato da edizionecaserta.it – é stato colpito al polpaccio ed è stato trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Le sue condizioni non sono gravi. Nella colluttazione sono rimasti feriti in modo più lieve altre due giovani: I.G., 19 anni, anche lui di Portico e amico dell’accoltellato e R.F., 21 anni, di Sessa Aurunca. Hanno riportato contusioni a mano e ginocchio.

Nella notte alcuni giovani sono stati portati in caserma per accertamenti. Al termine delle attività sono stati denunciati sette giovani: cinque di Sessa e due di Portico che avrebbero dato vita ad una folle rissa tra locali e turisti.