Ruba l’incasso del teatrino: arrestato 36enne napoletano

ISCHIA – Ieri sera gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un teatro di burattini in via Cortese per un furto.

I poliziotti sono stati avvicinati dalla vittima, titolare dell’attività , che ha raccontato che un uomo, poco prima, aveva asportato 120 euro dalla cassa ed era fuggito inseguito dal titolare che, dopo averlo raggiunto, si era fatto riconsegnare la somma.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima gli agenti hanno rintracciato Francesco Coda, napoletano di 36 anni con precedenti di polizia, che è stato arrestato per furto aggravato.

COMUNICATO STAMPA

