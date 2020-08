By Sara Leombruno

Sant’Antimo, maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione: arrestato 43enne





SANT’ANTIMO – I carabinieri delle Tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 43enne del posto, noto alle forze dell’ordine. La madre del 43enne ha chiesto aiuto ai carabinieri che – allertati dal 112 – lo hanno bloccato sul pianerottolo del palazzo in cui abitava con la madre.

Non è stato facile. L’uomo – in evidente stato di alterazione – era armato di due strumenti di effrazione e stava cercando di scardinare la porta di ingresso. Pretendeva del denaro, probabilmente per l’acquisto di sostanza stupefacente.

I Carabinieri hanno constatato che le vessazioni da parte dell’uomo nei confronti dei propri genitori, seppur denunciate solo negli ultimi giorni, duravano da anni. Il 43enne ha problemi di tossicodipendenza e pretendeva spesso i soldi per la droga. L’arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale.