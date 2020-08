Schianto nella notte tra Villaricca e Qualiano, auto finisce giù: ragazza salvata dagli agenti della Union Security

VILLARICCA – Bruttissimo incidente questa notte in via Corigliano a Villaricca dove, a seguito dell’impatto con un’altra vettura, una Lancia Ypsilon di colore grigio con alla guida una ragazza è finita fuori strada in una scarpata. Sul posto è giunta una pattuglia dell’azienda di vigilanza privata Union Security, al notare la seconda auto incidentata a bordo strada gli agenti si sono fermati ed hanno notato la Y nel fosso.

La giovane, evidentemente sotto choc, non riusciva ad uscire dall’auto. Gli agenti sono quindi intervenuti per liberarla dalla carcassa metallica e accompagnarla nuovamente sulla strada, dove era presente anche il conducente della seconda vettura coinvolta. In via Corigliano, strada di confine tra Villaricca e Qualiano, sono poi arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza che ha prestato soccorso ai due feriti. La ragazza è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ma secondo le prime risultanze non ha subito danni preoccupanti.