Sorpresa in casa con droga: nei guai 38enne

PIANURA – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Evangelista Torricelli presso l’abitazione di una donna che è stata trovata in possesso di diverse stecche di hashish del peso complessivo di circa 58 grammi e della somma di 225 euro.

V.M., 38enne napoletana con precedenti di polizia, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

