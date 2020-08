By redazione





NAPOLI – Stanotte gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Sala Operativa sono intervenuti in via Camaldolilli per un furto di pneumatici. I poliziotti hanno individuato e bloccato due uomini che stavano asportando le ruote anteriori da una vettura parcheggiata le ruote anteriori.

G.V. e G.D.A., napoletani di 41 e 50 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per furto aggravato.

COMUNICATO STAMPA