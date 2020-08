Sorpreso a rubare bici elettrica e scala telescopica: arrestato 49enne

SAN NICOLA LA STRADA (CE) – Nel corso del fine settimana appena trascorso, personale della Squadra Mobile di Caserta ha deferito in stato di libertà C.G., classe 1971, residente in Provincia di Napoli, poiché responsabile del furto di una scala telescopica in alluminio, perpetrato in S. Nicola la Strada (CE), in danno di un operaio che la trasportava sul suo furgone. Gli immediati sviluppi investigativi che sono conseguiti alla vicenda hanno permesso altresì di denunciare C.G. anche per il furto di una bici elettrica che era stato consumato nello stesso centro alcuni giorni prima.

L’intervento della Mobile è stato determinato da una chiamata, pervenuta in Questura, circa un’autovettura con targa straniera che, già precedentemente segnalata quale in uso a un soggetto dedito alla commissione di furti, si aggirava per le vie cittadine di S. Nicola la Strada. Perciò, al fine di identificare il personaggio, i poliziotti della Squadra Mobile casertana – Sez. Antirapina si sono portati immediatamente sul posto e hanno individuato e bloccato l’uomo subito dopo che aveva trafugato la scala in alluminio dal tetto del furgoncino ove era agganciata. Portato il personaggio in Questura, questi ha ammesso le proprie responsabilità, sia in relazione al furto della scala telescopica che per un analogo episodio, ad oggetto una bicicletta elettrica, consumato giorni prima. Pertanto, i Poliziotti si sono portati presso l’abitazione del fermato ove, effettuata una perquisizione, hanno rinvenuto il velocipede elettrico, del valore commerciale di euro 1200,00, per la successiva riconsegna, a guisa della scala, al legittimo proprietario.