PONTICELLI – Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale sono intervenuti in via Scarpetta nel quartiere Ponticelli per esplosioni di arma da fuoco. Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti 4 fori sul muro di un palazzo.

I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato 6 bossoli calibro 9. Indagini in corso.

