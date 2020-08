Stesa nella notte nell’area nord: spari all’esterno di una farmacia

CASAVATORE – Colpi d’arma da fuoco, di pistola e, verosimilmente, anche di fucile, sono stati sparati all’alba a Casavatore in provincia di Napoli, in una zona della città ritenuta dagli investigatori la roccaforte del clan Ferone. La ‘stesa’ è avvenuta alle 5 di stamattina, all’intersezione tra via San Pietro e corso Europa, dove sono entrati in azione quattro persone in sella a due moto. I carabinieri della stazione di Casavatore e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato fori di ogiva in ciqnue vetture parcheggiate e sulla serranda di una farmacia. A terra sono stati invece trovati e sequestrati quattro bossoli calibro 9X21 (pistola) e 4 bossoli calibro 12 (fucile).

Qualche giorno fa i carabinieri hanno arrestato un esponente di spicco del clan Ferone, Antonio Ferone, accusato di reati connessi al business degli stupefacenti.