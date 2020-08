By redazione





VAIRANO PATENORA – Dramma in provincia di Caserta dove è deceduto il piccolo Giuseppe Palumbo di soli 9 anni. Il bambino ha smesso di vivere dopo aver lottato per tanto tempo contro un bruttissimo male che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Un bambino pieno di vita, raccontano quanti lo hanno conosciuto. In lutto, secondo quanto riporta il sito web Edizione Caserta, la comunità di Pietravairano, paese d’origine del papà del piccolo e la comunità di Vairano, paese d’origine della madre.