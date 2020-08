SALERNITANO – Terribile incidente stradale, scooter impatta contro auto: centauro 27enne muore sul colpo.

Il tragico incidente si è verificato lungo la strada statale 19. Un 27enne, in sella ad uno scooter, per motivi ancora non chiari, ha perso il controllo del mezzo e si schiantato contro un’auto guidata da una donna.

Purtroppo per il giovane centauro non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo. Invece, la donna ha riportato lievi feriti ed è stata trasportata dai soccorritori presso l’ospedale di Polla. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. I militari sono a lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.