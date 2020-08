“Togliete le mascherine, non ce n’è bisogno”: bufera sul sacerdote di Parete

PARETE – “Togliete le mascherine, non ce n’è bisogno”. Queste le parole pronunciate da padre Gennaro Farano, parroco della SS. Trinità Oblati di San Giuseppe a Parete durante una funzione all’esterno della chiesa. Il video, postato in rete, sta sollevando numerose polemiche.

In un luogo dove non c’era sufficiente distanziamento, infatti, l’invito del sacerdote è apparso una pericolosa leggerezza. Sul caso è intervenuto anche il sindaco della città in provincia di Caserta Gino Pellegrino, che ha provato a stemperare i toni sottolineando come all’interno dell’edificio le norme siano sempre state rispettate, e che le parole di padre Gennaro non avevano fini negazionisti ma volevano semplicemente ribadire che all’aperto l’obbligo della mascherina, al momento della funzione – lo scorso fine settimana – non era previsto.

Di seguito il video: