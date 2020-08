Tragedia a Napoli: addio a Gianni, giovane pizzaiolo e padre di famiglia

By Gianluca Russo





NAPOLI – Tragedia al Rione Sanità a Napoli. Nei giorni scorsi è deceduto infatti Gianni Bacio Terracino, giovane pizzaiolo e padre di famiglia. L’uomo lascia moglie e figli piccoli. Ieri, nel suo quartiere, ha avuto luogo l’ultimo saluto. Gianni era da tutti amato e benvoluto. A riprova di questo, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook.

“Che triste notizia, non si può morire così giovane. Gianni era il classico lavoratore. Un padre sempre attento ed affettuoso. Napoli perde un suo grande figlio”, scrive un suo collega.

“Non ci posso credere – si legge in un altro messaggio – come sia potuto succedere. Amico mio parlavamo spesso in chat, mi parlavi del tuo papà (deceduto anch’egli, ndr). Che la terra ti sia lieve”.