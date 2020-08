By redazione

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

Tragedia ad Afragola: donna trovata morta in casa





AFRAGOLA – Tragedia ieri pomeriggio ad Afragola. Il cadavere di una donna – come riporta Nano TV – è stato trovato in traversa Mazzini. Il corpo sarebbe stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. L’allarme è stato dato dai vicini della signora insospettiti dal forte odore che proveniva dalla casa dell’anziana.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Non si conoscono i motivi del decesso.