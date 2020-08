By redazione

Tragedia in casa: uomo si toglie la vita con una fascetta stretta al collo





SAN FELICE A CANCELLO – Dramma a San Felice a Cancello dove un uomo di 70 anni è stato ritrovato morto all’interno della propria abitazione. L’uomo si è tolto la vita con una fascetta stretta al collo.

La tragedia, secondo quanto riportano fonti locali, si è consumata in un’abitazione di via Guadagnino a San Felice a Cancello. Sono stati i parenti della vittima a fare la macabra scoperta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.