Tragedia in provincia: Giuseppe non risponde ai parenti da ore, trovato morto





SAN PRISCO (CE) – Tragedia questa notte a San Prisco, in provincia di Caserta, dove un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in corso Garibaldi. Il deceduto, Giuseppe G. non rispondeva ai parenti da diverse ore. Sul posto sono arrivati i pompieri che una volta riusciti ad entrare nell’appartamento hanno effettuato la tragica scoperta.

C’erano anche le figlie disperate per la situazione. Probabilmente l’uomo è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio diverse ore prima.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunti anche i Carabinieri per i controlli del caso.

FONTE: EDIZIONECASERTA.IT