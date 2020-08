Tragedia in spiaggia: donna muore annegata sotto gli occhi della figlia

SALERNITANO – Tragedia nel salernitano: nella giornata di ieri, una donna di 55 anni è morta annegata mentre faceva il bagno in mare. I fatti si sono verificati in zona Torrione: la vittima, di origini ucraine ma residente a Palma Campania, era in spiaggia con la figlia e il cane quando si è tuffata in mare. Improvvisamente ha avuto un malore, causa dell’annegamento e successivo decesso.

Una tragedia improvvisa e atroce, consumatasi dinanzi alla figlia e i bagnanti presenti sul posto. Sono intervenuti gli uomini del 118 per tentare di rianimare la 55enne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita.

