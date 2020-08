By Ciro De Liddo





SALERNITANO – Tragedia sull’asfalto, scontro tra auto e furgone: Mario muore a 23 anni.

Il tragico incidente ha avuto luogo nella mattinata odierna a Sala Consilina, nella provincia di Salerno. A scontrarsi due veicoli, un’automobile e un furgone.

L’impatto violento ha causato la morte sul colpo del conducente della vettura, Mario Monaco, un 23enne di Buonabitacolo, rimasto incastrato tra le lamiere. Feriti invece il guidatore del furgone e altre 2 persone presenti dell’auto del 23enne.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dall’auto e soccorso i 3 feriti, poi trasportati in ospedale dai paramedici del 118. Le loro condizioni non sono ancora chiare.

Sul luogo del sinistro anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, ha postato sulla sua pagina Facebook un messaggio di cordoglio per la famiglia di Mario. Di seguito il post del primo cittadino:

“Caro Mario, avevamo rimandato l’aperitivo a una prossima occasione e oggi mi fai portare questo scrupolo.

Ci hai dato questa notizia stamattina….

Te ne vai così, con un brutto incidente che tronca la tua gioviale esistenza.

Un altro durissimo colpo per tutta la comunità di Buonabitacolo… Un colpo durissimo, difficile da accettare per la tua famiglia, per i tuoi tanti amici.

Siamo tutti attoniti e senza parole..

Ciao Mario…”

