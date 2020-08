Tragedia sull’Autostrada A1, in moto con il nonno: Domenico muore a 10 anni

CASSINO / CAIANELLO – E’ il dodicenne Domenico di Ceprano, una delle due vittime del drammatico incidente avvenuto questa mattina lungo la corsia sud dell’A1 tra Cassino e Cainello. L’altra persona deceduta è il nonno Domenico (il nipotino portava lo stesso nome) di 68 anni. Il dramma poco dopo le 12.30 quando, lungo la corsia sud dell’A1 nel tratto compreso tra Cassino in provincia di Frosinone e Caianello in provincia di Caserta, il maxi scooter sul quale viaggiavano in terza corsia ha improvvisamente iniziato a sbandare e pochi istanti e gli automobilisti in transito si sono trovati davanti una scena drammatica: le lamiere dello spartitraffico avevano ferito a morte il bambino ed il nonno.

LEGGI ANCHE

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK