By redazione

Tragico incidente in Campania: 35enne esce di strada con l’auto e muore





PRESENZANO (CE) – Drammatico incidente all’alba di oggi sulla Casilina nel territorio di Presenzano, in provincia di Caserta. Una BMV è uscita fuori strada ed un 35enne di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, è morto sul colpo. Il giovane – come riporta edizionecaserta.it – ha perso il controllo dell’auto ed è finito sulla corsia opposta sul guard rail e poi su un terreno.

Sul posto mezzi dei vigili del fuoco e del 118 ma per lui non c’era più nulla da fare.

La salma è stata trasportata a Medicina Legale.