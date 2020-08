Tragico incidente stradale nella notte: 25enne muore, sbalzato fuori dall’auto

By redazione

La Polizia Stradale indaga sulle cause del tragico schianto





CILENTO – Tragico incidente stradale, nella notte, sull’A2 del Mediterraneo: un ragazzo di Contursi Terme, D.C. le sue iniziali, ha perso il controllo della Fiat Scudo che guidava, è stato sbalzato sull’asfalto ed è morto.

Immediato e disperato l’intervento dei sanitari del 118, giunti subito sul luogo dell’incidente, tra Sicignano degli Alburni e Contursi Terme. Per il 25enne, però, non c’è stato nulla da fare. La Polizia Stradale indaga sulle cause del tragico schianto. La circolazione stradale ha subito rallentamenti.

FONTE: SALERNOTODAY.IT

IMMAGINE DI REPERTORIO