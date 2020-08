Tragico scontro tra auto e camion sulla Variante: c’è una vittima

SANTA MARIA CAPUA VETERE/MADDALONI – Tragedia sulla Variante che collega Santa Maria Capua Vetere a Maddaloni, in provincia di Caserta. Nel pomeriggio si è verificato un tremendo incidente tra un’auto ed un camion che provenivano da corsie opposte. Nello scontro ha perso la vita una delle persone a bordo della vettura.

L’impatto – come riporta casertanews.it, si è verificato all’altezza dell’uscita Tredici-San Clemente ed è stato violentissimo. Per estrarre le persone dall’auto, una Fiat Punto, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Tre la ambulanze giunte in zona per prestare soccorso ai feriti. Sul posto ci sono anche carabinieri, polizia municipale e polizia stradale per i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Traffico completamente paralizzato.